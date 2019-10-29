قتيل و143 جريحا إثر هجوم يستهدف المتظاهرين والقوات في كربلاء

شهدت مدينة كربلاء ذات الطابع القدسي في وسط العراق، حتى وقت متأخر من ليلة أمس، أعمال عنف استهدفت المتظاهرين، والقوات الأمنية، في وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل متظاهر، وإصابة 143 آخرين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن محافظة كربلاء، شهدت تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب 53 مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة.

وأضافت الخلية أن عدد المصابين في صفوف القوات الأمنية بلغ 90 مصاباً، وفقاً لإحصائيات قيادة عمليات الفرات الأوسط.

ودعت الخلية الجميع إلى ضرورة التحلي بالصبر، والابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية التي وجدت بهدف تأمين التظاهرات، والحفاظ على الممتلكات العامة، والخاصة.

من جهتها أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم، مقتل متظاهر، في كربلاء يوم أمس.

وكشف المفوضية عن قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات في كربلاء، حيث بلغ عدد المعتقلين (140) معتقلا، تم إطلاق سراح (80) منهم، والباقي ( 60) معتقلا سيتم عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم هذا اليوم.

وتدعو المفوضية إلى عدم استخدام كل أنواع القوة المفرطة، وتطبيق معايير الاشتباك الأمن، كما تدين قيام بعض المنفلتين بتغير مسار التظاهرات السلمية، وتدعو كافة الأطراف إلى استخدام أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام إلى لغة العقل، والحفاظ على سلمية التظاهرات.

وطالبت المفوضية، القوات الأمنية في محافظة كربلاء، والسلطات المحلية، بالتعاون مع المتظاهرين بالمحافظة على الممتلكات العامة، والخاصة، وحماية المتظاهرين، وتعزيز تجمعاتهم السلمية، كما تطالب القضاء، والقوات الأمنية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السلميين، وعدم اعتقال أي شخص بدون مذكرات قبض قانونية.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تظهر قيام القوات الأمنية يرافقها ملثمون بالزي الأسود، والعسكري، يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين، وتسجيل آخر لعناصر أمن ويحملون هراوات طويلة من نوعها، ويلاحقون المتظاهرين الذين اختبأوا لدى العائلات المدنية التي فتحت بيوتها لحماية المتظاهرين من الضرب والاعتقال.