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    مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    انطلاق أعمال "دافوس الصحراء" في السعودية

    © AP Photo / Leah Mills
    العالم العربي
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    انطلقت، اليوم، في العاصمة الرياض فعاليات أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

    ويشارك في المؤتمر مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار، وبحضور كبرى الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة.

    تستمر فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 "دافوس الصحراء" لمدة ثلاثة أيام في الرياض.

    وسيشهد المؤتمر مشاركة 300 شخصية عالمية يمثلون 30 دولة، سيثرون محاور الموضوع الرئيسي والقمم الثلاث في أعمال الدورة السنوية الثالثة، بحسب صندوق الاستثمارات العامة السعودي القائم على تنظيم المبادرة.

    وتبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المؤتمر من أوروبا، ومشاركة 49 شريكا "الاستثمارات العامة السعودية" يسهمون في تطوير المبادرة.

    وتحوز آسيا على نسبة 19% من المتحدثين، فيما تشكل نسبة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، وتم تسجيل أكثر من 6 آلاف شخص من المختصين والمهتمين للمشاركة في المؤتمر.

    جدول أعمال المبادرة أكثر من 47 جلسة، إضافة إلى منتديات جانبية تجيب عن تساؤلات واستفهامات استراتيجية عن وضع الاقتصاد والاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي.

    وقال رئيس صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، إن أرامكو السعودية ستضم قريباً المزيد من المساهمين من المؤسسات خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمبادرة الاستثمار المستقبلية التي تستمر ثلاثة أيام والتي تقام في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

    وقد يتم طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، بإعلان رسمي متوقع في وقت قريب، حيث يحرص المستثمرون الروس والصينيون على الاكتتاب العام لأكبر شركة نفط في العالم.

    وقال الرميان "في عام 2017 كان المشاركون يأتون بشكل أساسي من الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط، أما اليوم يأتون من اليابان والصين والهند وروسيا،  وكلهم يتمتعون بروح التعاون ".

    أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن عدة صناديق استثمارية روسية تهتم بالمشاركة في الطرح الأول لأسهم شركة "أرامكو السعودية" العملاقة، من بينها أيضا صندوق روسي- صيني مشترك.

    وقال دميترييف في كلمة له أمام صحفيين على هامش اليوم الأول من فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلق اليوم في الرياض حول عملية الطرح الأول لشركة "أرامكو السعودية " العملاقة: "في ما يتعلق بالاكتتاب العام لأرامكو، فهناك عدة صناديق استثمارية روسية تهتم بالقيام باستثمار في طرح الأسهم الأول، ونحن حصلنا أيضا على مؤشرات من صندوق روسي- صيني، وأيضا بعض المؤسسات الصينية الكبرى اهتمت باكتتاب عام لأرامكو".

    مشاركة ملوك ورؤساء في فعاليات "دافوس الصحراء" 2019

    وسيناقش اليوم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي "مستقبل الأعمال في الهند" مع المؤسس والرئيس المشارك ومدير الاستثمار المشارك في شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" راي داليو، بينما يشهد يوم الغد الأربعاء نقاشا مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو حول الكيفية التي يمكن للتوجهات الاستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي بقوة.

    ويلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في اليوم الثاني كلمة خاصة، إضافة لجلسة عامة تجمع بين الرئيس النيجيري محمدو بوهاري ورئيس النيجر إيسوفو محمدو ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيه ساسو نجيسو، لمناقشة "مستقبل الأعمال في أفريقيا"، بحسب موقع "العين الإخبارية".

    وسيهد المنتدى الإعلان عن بعض المشاريع الاستثمارية الضخمة في الرياض والسعودية بمشاركة شركات عالمية.

    ويسعى المؤتمر، الذي يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، إلى اجتذاب بنوك استثمارية عالمية وممولين إلى الرياض للتفاعل مع مسؤولين سعوديين وحشد استثمارات لمشاريع في المنطقة. وسيعقد في الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    دافوس, السعودية, الرياض
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