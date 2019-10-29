اقتصادي يكشف عن الخطة السعودية لـ"تحويل المملكة"

كشف عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة "كى جي جي إم"، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، عن خطة تنتهجها السعودية، والتي تتمكن من تحقيق "تحويل كبير للمملكة".

وجاءت تصريحات الفوزان، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 المقام في العاصمة السعودية، الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الفوزان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "أولا، المؤتمر هذا خلق نوع من التغيير في الذهنيات على مستوى العالم للفرص الموجودة في المنطقة وقدرتها على استضافة المؤتمرات، التي يشارك فيها الآلاف، لذلك سمي بدافوس الصحراء".

وتابع: "يستقطب المؤتمر المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد في العالم، لذلك تمثل المنطقة العربية رغم وجود المشاكل فيها، فرص استثمارية كبيرة، والصين والهند وروسيا يمكن أن يكون لها دور كبير في المنطقة وأن تحظى بالحصة المناسبة منها".

واستمر: "كبار المتحدثين في المؤتمر يتحدثون عن المشكلة الموجودة في السوق العالم بعدم الثبات بين الأيديولوجية والعولمة، وأرى أن الفرصة الموجودة الآن في الشباب خاصة في الوطن العربي، بالنسبة للفرص الاستثمارية".

واستطرد: "الرعاية الصحية والخدمات والتكنولوجيا هي المجالات الأبرز للاستثمار حاليا في المنطقة العربية".

وكشف الفوزان أن السعودية تمتلك حاليا "خطة طموحة" ستحقق نتائجها في 2030، لتحويل المملكة إلى "منطقة جاذبة للخدمات اللوجيستية والسياحية والسياحة الدينية والعقارية في كل العالم، وليس العالم العربي فقط".

وأردف: "النمو الاقتصادي المقترح والمتوقع، سيستوعب ضعف العدد الموجود حاليا من العمالة".