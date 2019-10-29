نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار استهدف مقر اجتماع قيادات في مأرب

نجا وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، من انفجار استهدف مقر اجتماع قيادات في مأرب، حسبما نقلت قناة "العربية".