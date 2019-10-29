بالفيديو... الكويت تلغي حفلا غنائيا لفرقة كورية

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية، أمس الاثنين، قرارا مفاجئا بإلغاء حفل غنائي لفريق كوري، على هامش زيارته الأولى للكويت.

وأثناء حضورهم بروفات الحفل، على مسرح عبد الحسين عبد الرضا، أبلغ أعضاء الفرقة "دي-كرانش" الكورية، بإلغاء الحفل، "لأن ما تقدمه من فقرات وحركات لا تتماشى مع عادات وتقاليد أهل الكويت"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتفهم سفير كوريا الجنوبية في الكويت، هونغ يونغ جي الأمر، على الرغم من أن حضور الفرقة إلى الكويت جاء عن طريق السفارة للمشاركة في احتفال مرور 40 عاما على العلاقات الكورية – الكويتية.

لهذا السبب.. لم يسمح للفرقة الكورية D-Crunch بالغناء في الكويت!



https://t.co/e5XYa7xc2d pic.twitter.com/IyVyxBKCjT — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) October 28, 2019

وذكرت الصحيفة الكويتية أن موظفيي وزارة الإعلام الكويتية فوجئوا بعد حضورهم لبروفات الحفل، وجود الفرقة داخل المسرح، فطلبوا من منظمي الحفل الالتزام بقرار الوزارة بعدم مشاركة الفرقة بهذا الحفل، الأمر الذي التزم به القائمون على الحفل الذين حاولوا مرارا تغيير قرار الوزارة ولكن دون جدوى.

i don’t care if you stan d-crunch or not but please don’t ignore what happened to those boys today. it truly hurts my heart... they are just as hard working as any other group & don’t deserve such treatment. please if you can, send them love right now. #WeLoveYouDCRUNCH ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/f1aGm6XHGS — bailey ☆ (@KDH6lX) October 28, 2019

وطلب سفير جمهورية كوريا الجنوبية هونغ يونغ جي، دخول أعضاء الفرقة الكورية، الذين قدموا التحية للجمهور والاعتذار منهم لعدم السماح لهم بإحياء حفلتهم، منوهين إلى انهم يحترمون قرار وزارة الاعلام الكويتية ويحترمون عادات وتقاليد الكويت وأهلها، حيث بدا على وجوه بعض أعضاء الفرقة التأثر لعدم الغناء في هذه الحفلة، خصوصا أنهم يزورون الكويت للمرة الأولى.