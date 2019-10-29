رئيس وزراء العراق يخرج عن صمته ويوجه رسالة عاجلة إلى مقتدى الصدر

بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رسالة شديدة اللهجة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.