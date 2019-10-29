البرلمان العراقي يصوت على استضافة عبد المهدي... ونواب "سائرون" يعتصمون

صوت مجلس النواب العراقي، باستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على أن تظل الجلسة منعقدة حتى حضوره.

ويباشر البرلمان العراقي، مناقشة مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة والدرجات العليا.

وقرر مجموعة من نواب تحالف " سائرون " الاعتصام داخل جلسة البرلمان.

وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من عشرات الآلاف إلى المليونية، منظمين اعتصامات مفتوحة حتى اللحظة، منذ مساء الخميس الماضي، رغم قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، الذي يطلق تجاههم من قبل ملثمين من خلف بوابة المنطقة الخضراء، التي تتخذها الحكومة العراقية، مقر لها.

وتشهد 10 محافظات عراقية إضافة الى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات.

ويطالب المتظاهرين أيضا، بالقضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت تلك التظاهرات سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.