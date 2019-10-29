البرلمان العراقي يصوت على استضافة عبد المهدي... ونواب "سائرون" يعتصمون

ويباشر البرلمان العراقي، مناقشة مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة والدرجات العليا.
وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من عشرات الآلاف إلى المليونية، منظمين اعتصامات مفتوحة حتى اللحظة، منذ مساء الخميس الماضي، رغم قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، الذي يطلق تجاههم من قبل ملثمين من خلف بوابة المنطقة الخضراء، التي تتخذها الحكومة العراقية، مقر لها.
وتشهد 10 محافظات عراقية إضافة الى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات.
ويطالب المتظاهرين أيضا، بالقضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت تلك التظاهرات سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.
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