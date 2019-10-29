مصر... 8 قتلى ومصابين في حادث تصادم مروع بين قطار وسيارة..فيديو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث اصطدام سيارة بقطار، في مزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، الواقعة جنوبي مصر.

وقالت وزارة النقل في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "في تمام الساعة 10.25 صباح اليوم، وأثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية (جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور) بالكيلو 666/ 400-500، حيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان ما نتج عنه 4 وفيات و4 مصابين" وتقول وسائل إعلام مصرية إن القتلى خمسة.

وأوضحت الوزارة أن هناك مزلقانًا من الجهة القبلية تابعا للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة بالإضافة إلى وجود 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار على بعد حوالي 2.300 كم من المكان غير المعد للعبور وكذلك كوبري أبوالجود والذي يبعد حوالي 3 كم.

ولفتت إلى أن الهيئة سبق أن أغلقت هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية، والأهالي يعاودون فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.

من جهته، وجه كامل الوزير، وزير النقل، فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع الآثار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وأمان، وتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحادث.

وفي السياق نفسه، ناشدت هيئة السكك الحديدية قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية؛ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.