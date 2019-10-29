إعصار "كيار" يصل سواحل سلطنة عمان وتحذيرات من الدفاع المدني... فيديو

أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع المدني في سلطنة عمان بيانا رجحت فيه مرور إعصار "كيار" بمحاذات السواحل الجنوبية من البلاد.

وتوقعت اللجنة الوطنية في البيان أن الإعصار سيمر بمحاذات سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار على بعد أكثر من 200 كم وستشهد المدن والسواحل القريبة ارتفاع لموج البحر وهطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح نشطة.

وباشرت اللجان الفرعية للدفاع المدني في تلك المحافظات والقطاعات والجهات الرئيسية والمساندة في اتخاذ ما يلزم في سبيل رفع جاهزيتها وتعزيز مواردها وإمكاناتها للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية والحد من أضرارها.