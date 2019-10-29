إعصار "كيار" يصل سواحل سلطنة عمان وتحذيرات من الدفاع المدني... فيديو

وتوقعت اللجنة الوطنية في البيان أن الإعصار سيمر بمحاذات سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار على بعد أكثر من 200 كم وستشهد المدن والسواحل القريبة ارتفاع لموج البحر وهطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح نشطة.
وباشرت اللجان الفرعية للدفاع المدني في تلك المحافظات والقطاعات والجهات الرئيسية والمساندة في اتخاذ ما يلزم في سبيل رفع جاهزيتها وتعزيز مواردها وإمكاناتها للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية والحد من أضرارها.
نسئل السلامه يارب #اعصار_كيار pic.twitter.com/LcrcU11xpW— السنيدي 🇴🇲🇴🇲 (@123k123k12k) October 28, 2019
وناشدت اللجنة الوطنية للدفاع المدني المواطنين اتباع الإرشادات الصادرة عنها واتخاذ سبل الحيطة والحذر وكل ما من شأنهحماية الأرواح والممتلكات والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، بحسب موقع "أثير"
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