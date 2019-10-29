شبان يقتحمون موقع الاعتصام في بيروت ويعتدون على المتظاهرين

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن "الشبان اقتحموا ساحة الشهداء واعتدوا بالعصي على المتظاهرين، وحطموا الخيام التي نصبها المعتصمون في ساحة الشهداء".
بالصور الحية من ساحة الشهداء #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/nhDUfFsgzz— Assaad Thebian (@Beirutiyat) October 29, 2019
كما أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة حريقا في بعض الخيام في موقع الاعتصام بساحة الشهداء.
مواجهات وجرحى واستهداف لفريق أم. تي. في. على جسر الرينغ#لبنان_ينتفض #mtvlebanon #mtvlebanonnews pic.twitter.com/gBHlQV9bRR— MTV Lebanon (@mtvlebanon) October 29, 2019
في السياق ذاته، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن "رئيس الوزراء سعد الحريري سيوجه عند الساعة الرابعة عصر اليوم من بيت الوسط كلمة إلى اللبنانيين"، وسط أنباء عن احتمال إعلانه الاستقالة.
من جهته، قال موقع تلفزيون "الجديد" اللبناني إن عدد الشبان الذين اقتحموا ساحة الاعتصام "كبير جدا"، وسط حالة من الخوف والذعر بين المتظاهرين.
وقال الموقع إن قوة مكافحة الشغب تحاول منع المعتدين من إشعال مجسم "الثورة" في ساحة الشهداء.
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