شبان يقتحمون موقع الاعتصام في بيروت ويعتدون على المتظاهرين

اقتحمت مجموعة من الشبان موقع اعتصام لمحتجين في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحطموا الخيام التي نصبها المعتصمون.

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن "الشبان اقتحموا ساحة الشهداء واعتدوا بالعصي على المتظاهرين، وحطموا الخيام التي نصبها المعتصمون في ساحة الشهداء".

كما أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة حريقا في بعض الخيام في موقع الاعتصام بساحة الشهداء.

في السياق ذاته، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن "رئيس الوزراء سعد الحريري سيوجه عند الساعة الرابعة عصر اليوم من بيت الوسط كلمة إلى اللبنانيين"، وسط أنباء عن احتمال إعلانه الاستقالة.

من جهته، قال موقع تلفزيون "الجديد" اللبناني إن عدد الشبان الذين اقتحموا ساحة الاعتصام "كبير جدا"، وسط حالة من الخوف والذعر بين المتظاهرين.

وقال الموقع إن قوة مكافحة الشغب تحاول منع المعتدين من إشعال مجسم "الثورة" في ساحة الشهداء.