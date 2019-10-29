بعد أنباء اعتزامه الاستقالة... الحريري يلقي خطابا عصر اليوم

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه سيوجه كلمة إلى اللبنانيين، في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني على "تويتر".

يوجه رئيس مجلس الوزراء @saadhariri عند الساعة الرابعة عصراليوم من بيت الوسط كلمة الى اللبنانيين. — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 29, 2019

ويأتي ذلك عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تقول إن الحريري يبحث قرار إعلان استقالته، وذلك يعني استقالة الحكومة اللبنانية بأكملها.

وأفادت مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية من بيت الوسط أن "المعطيات تشير إلى أن الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع، ويتوقع أن يُتخذ هذا القرار اليوم".

وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ"سكاي نيوز عربية" إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

وقام متظاهرون، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق.

ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.