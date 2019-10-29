مجلس النواب العراقي يصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر نيابي ، قوله إن "مجلس النواب صوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى المجلس".

وصوت المجلس، في وقت سابق اليوم، على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على أن تظل الجلسة منعقدة حتى حضوره، فيما قرر مجموعة من نواب تحالف "سائرون"، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاعتصام داخل جلسة البرلمان.

وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من عشرات الآلاف إلى المليونية، منظمين اعتصامات مفتوحة حتى اللحظة، منذ مساء الخميس الماضي، رغم قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، الذي يطلق تجاههم من قبل ملثمين من خلف بوابة المنطقة الخضراء، التي تتخذها الحكومة العراقية، مقر لها.

وتشهد 10 محافظات عراقية إضافة إلى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات. ويطالب المتظاهرين أيضا، بالقضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت تلك التظاهرات سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.