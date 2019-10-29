الأول منذ عودة علاقات الأردن مع قطر... لقاء يجمع الملك سلمان مع الملك عبد الله الثاني  

التقى، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على هامش مشاركته في أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن اللقاء ركز على مناقشة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والمستجدات الإقليمية الراهنة.

وأكد الملك سلمان والملك عبد الله الثاني عمق العلاقات الأردنية السعودية المتينة، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأكد العاهل الأردني أن نجاح أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، دليل على المكانة المهمة للمملكة العربية السعودية والتقدير الكبير لدورها، لافتا جلالته إلى أهمية المنتدى للخروج بمشاريع من شأنها الاستفادة من طاقات الشباب، ودعم البرنامج الاقتصادي الأردني.

وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة ترجمة نتائج مثل هذه المنتديات، ليكون لها مردود على الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة في الدول العربية، من أجل النهوض بالاقتصاد العربي من خلال التعاون والتكاتف الاقتصادي وتعزيز استثمار طاقات الشباب.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمها المستمر للأردن في مختلف الظروف، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن.

من جانبه، ثمن الملك سلمان موقف الأردن القوي، إلى جانب السعودية بعد الاعتداء الذي تعرضت له المنشآت النفطية في شركة أرامكو.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

يذكر أن ذلك اللقاء هو الأول منذ إعلان الأردن عودة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين قطر.

وفي 16 يوليو/ تموز، كانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، بعد عامين من سحب سفيرها لدى الدوحة.

وعين الأردن سفيرا جديدا له في قطر في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة.

الملك سلمان يستقبل العاهل الاردني الملك عبد الله ملك #الأردن pic.twitter.com/8WrYTgsL5M — قناة الخليج (@alkhalejtv) October 29, 2019

​وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر.

وأشار الأردن في بيانه "قامت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 5199 بتاريخ 2019 المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير السيد زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر".

​وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر، في يونيو/ حزيران 2017، بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.