نائبة عراقية: الانتخابات المبكرة هي الحل لتهدئة المتظاهرين في الشارع

قالت عضو مجلس النواب العراقي، ناهدة الدايني، إنها توافق على مطالب المحتجين، المتضمنة إجراء انتخابات مبكرة وتغيير مفوضية الانتخابات.

وأشارت الدايني في تصريحات لبرنامج "ملفات ساخنة" عبر راديو "سبوتنيك" إلى أن "هيئة الرئاسة في مجلس النواب كان من المقرر أن تجتمع بالكتل السياسية لمناقشة الأمر".

وأكدت النائبة العراقية تقديم طلب للكتل السياسية بنفس المطالب "لكن لم يؤخذ بها".

وأوضحت الدايني أنه "من الأسباب التي تؤدي إلى تهدئة الشارع هي الدعوة إلى انتخابت مبكرة نهاية عام 2020 وتغيير مفوضية الانتخابات ببعض القضاة وشخصيات مستقلة".

وقالت النائبة العراقية إن "المظاهرات هي تراكمات سياسية حدثت نتيجة إخفاقات الحكومات السابقة منذ عام 2005 وحذرنا دائما من بُعد الحكومة عن الشارع".

وأوضحت أن "الحكومات العراقية المتعاقبة وخاصة الحكومة الأخيرة كانت تحاول جادة إرضاء بعض الكتل السياسية الكبيرة التي أتت بها إلى الحكومة".

وأضافت:

نعم العراق مدين للبنك الدولى، ولكن هناك مجالات يجب على الحكومة البحث عنها في الاستثمار والصناعة والزراعة.

وأشارت إلى أنه "كان على الحكومة العراقية أن تقتدي بالحكومة اللبنانية في التصرف مع المحتجين دون إراقة الدم واستخدام العنف حيث سد الطرق من المتظاهرين في لبنان وتعطيل بعض مؤسسات الدولة لكن حتى الآن لم يستخدم العنف".

ولفتت الدايني إلى أن "البرلمان العراقي من المؤكد أنه سيكون له دور في كشف الجناة الحقيقيين، ومن يقوم بقتل المتظاهرين والجهات التي تدخل لقتلهم".

وكانت مصادر طبية وأمنية قالت إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 شخصا، بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في مدينة كربلاء.

ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الاضطرابات في أول أكتوبر/ تشرين الأول إلى 250 شخصا على الأقل.

ودعا زعيم التيار الصدي، مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد إعلان حظر التجول في العاصمة بغداد.

ويدعم الصدر أكبر كتلة برلمانية وساعد حكومة عبد المهدي الائتلافية على الوصول للسلطة.