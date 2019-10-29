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16:04 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    صراع الشمال السوري... تركيا بين موسكو وواشنطن

    © REUTERS / MURAD SEZER
    العالم العربي
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    قال السفير التركي في روسيا محمد سامسار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن التعاون التركي مع روسيا والاتفاق مع الولايات المتحدة ليسا بديلين لبعضهما البعض. واعتبر خبراء أن تركيا تحاول التنسيق مع روسيا والولايات المتحدة لتحقيق أهدافها.

    اختلفت موازين القوى في الأيام الأخيرة في شمال شرقي سوريا أو ما يسمى شرق الفرات، بعد دخول الجيش السوري وانتشاره في عدد من المناطق والمدن، عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" داخل الأراضي السورية، والتي قالت إن هذه العملية تهدف للقضاء على ما أسمته "التنظيمات الإرهابية"، لكن تلك العملية انتهت منذ أيام باتفاق روسي تركي على وقفها وانسحاب الوحدات الكردية من الشريط الحدودي السوري التركي.

    © Sputnik . Алексей Дружинин
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    وحول استراتيجية تركيا في الشمال السوري وتنسيقها بين واشنطن وموسكو، علق عدد من الخبراء لوكالة "سبوتنيك" حول الموضوع.

    المصالح الوطنية التركية فوق المشتركة

    قال الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف إن تركيا قد وضعت مصالحها قبل كل شيء وتحاول تحقيقها بكل طريقة ممكنة.

    وأضاف دولغوف: "أولاً وقبل كل شيء، تركيا وروسيا وإيران هي البلدان الضامنة لعملية أستانا، ولكن هنا يجب أن نضع في اعتبارنا أن الأتراك يروجون لمصالحهم في المنطقة، وخاصة في الصراع السوري، ويفعلون ذلك بعناد بما فيه الكفاية، وفي كثير من الأحيان تتعارض هذه المصالح مع مصالح البلدان الأخرى".

    وتابع: "تتجاهل تركيا أيضًا المصالح المشتركة في حل النزاع السوري - ويجب الاعتراف بذلك أيضًا. تشير كل من الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة وإنشاء المركز التركي الأمريكي لحوض نهر الفرات إلى أن تركيا تستخدم جميع الأدوات الممكنة لتعزيز مصالحها. هذه حقيقة لا يجب مناقشتها".

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    يعتقد عالم السياسة الروسي، الخبير في مشاكل الشرق الأوسط والقوقاز، ستانيسلاف تاراسوف، أن تركيا ناورت عن قصد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك، فقد أخطأت في تقديرها إلى حد ما. لكن شيئا جديدا تماما يمكن أن ينشأ من هذا الخطأ الاستراتيجي، موضحاً: "بصراحة ، تقدم الدبلوماسية التركية أطروحة جديدة. ويبدو أن هذا لا يتم عن طريق الصدفة. تفاوضت تركيا أولاً مع الولايات المتحدة بشأن المناطق الآمنة، ثم بدأت المفاوضات مع روسيا (ليس فقط في إدلب)، ولكن أيضا على المناطق الآمنة شرق الفرات. ويبدو أن المصالح لم تتلاقَ في البداية. ولكن بعد ذلك مشت عندما اعترفت روسيا بأنها تتعاون مع الولايات المتحدة، وكان لديهم بعض الاتفاقات غير المكتوبة المصممة لتجنب أي حوادث. وتركيا التي كانت تلعب دورها الدبلوماسي في تنسيق التناقض مع الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، تضطر الآن إلى ربط أعمالها، بالدخول في نوع من التعاون الوسيط مع كل من موسكو وواشنطن. إذا حدث هذا بالفعل، عندئذ ستكون هذه لحظة إيجابية في السياسة التركية".

    القضية الكردية أكثر أهمية

    واعتبر ستانيسلاف تاراسوف أن العملية التركية أدت إلى حقيقة أن القضية الكردية أصبحت أكثر أهمية من التسوية السورية العامة. ويبدو أن النهاية ليست قريبة كما تبدو.

    وأضاف: "واجهت تركيا بشكل غير متوقع حقيقة أن الأمريكيين بدأوا في محاولة لجعل القضية الكردية دولية. بمعنى آخر، أصبح السؤال الآن كالتالي: لا أحد يتحدث عن التسوية السورية ككل، لكن الجميع يخططون لحل القضية الكردية، ويحاولون تقرير مصير الوحدات العسكرية الكردية. هذا يدحض فكرة أن الأمريكيين تركوا الأكراد. على أي حال، فإن القضية الكردية هي الآن جوهرية".

    وقال بوريس دولغوف إن طموحات أردوغان السياسية الجادة تكمن في تصرفات تركيا وهي تتجاوز سياسات الشرق الأوسط. مضيفاً: "مصالح تركيا في السياسة الإقليمية، وخاصة في الأزمة السورية، هي جزء من مصالح تركيا العالمية الأكبر. بعد كل شيء، تركيا تحت قيادة أردوغان تضع نفسها كزعيم للعالم الإسلامي، وبدأت سياسة العثمانية الجديدة بالعودة. هذه هي السياسة الطموحة لتركيا اليوم، لذلك تحاول الاستفادة من العلاقات مع كل من روسيا والولايات المتحدة، مما يعزز بشكل أساسي مصالحها الخاصة ".

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