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16:43 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ميناء دبي

    مدير عام موانئ دبي: تنوع الاقتصاديات في المنطقة العربية يقويها

    © AFP 2019 / NASSER YOUNES
    العالم العربي
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    قال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي (إقليم الإمارات)، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لديها اهتماما كبيرا بعقد شراكات مختلفة مع روسيا، مشيرا إلى أنها دولة اقتصادية كبيرة ومؤثرة في العالم.

    وتابع "المعلم" لـ"سبوتنيك": "الإمارات لديها اهتمام كبير بعقد شراكات استراتيجية وتجارية واقتصادية وفي مجالات أخرى مع روسيا، لأن الاقتصاد العالمي أصبح متقارب للغاية في الوقت الحالي، وبالتالي أصبح العالم قرية صغيرة، ولابد أن نتبادل الخبرات في كل هذه المجالات من أجل شعوبنا، وبناء اقتصاد أفضل".

    وجاءت تصريحات محمد المعلم، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

    مراسلة سبوتنيك مع محمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي (إقليم الإمارات)، الرياض، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019
    © Sputnik . Nagham Kabbas
    مراسلة "سبوتنيك" مع محمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي (إقليم الإمارات)، الرياض، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019

    ولفت محمد المعلم إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين روسيا والإمارات قبل أسبوعين، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للإمارات، تعكس اهتمام الطرفين بالمشاركة والتعاون في مختلف المجالات.

    وعن رأيه في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في الرياض، قال محمد المعلم إن السعودية دولة قوية، تتمتع باقتصاد كبير، مشيرا إلى أنها وضعت خطة تنمية "رؤية 2030"، في ظل قيادتها الحالية، وأضاف أن تنوع الاقتصاديات في المنطقة العربية يقويها بالكامل ويجعل لها ثقل.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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    وحول خطط الإمارات في مبادرة مستقبل الاستثمار، قال المعلم إنهم كموانئ دبي لديهم حضور في ميناء جدة، وأنه يتمنى أن تستمر بلاده في الاستثمار بمجال اللوجستيات في المستقبل.

    وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية.

    ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

    كما يعرض هؤلاء أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها.

    وتم إطلاق مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

    وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الاستثمار, روسيا, الإمارات, السعودية, موانئ دبي العالمية
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