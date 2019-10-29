جمعية المصارف اللبنانية: استمرار إغلاق المصارف الأربعاء لحين عودة الاستقرار

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق المصارف، غدا الأربعاء، في ظل الأوضاع الأمنية على خلفية تصاعد الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة.

بيروت - سبوتنيك. وفي بيان، قالت الجمعية إنه "بعد اجتماع موسع لمواكبة التطورات والبحث في تسيير شؤون القطاع في الظروف الراهنة، طمأنت جمعية المصارف المواطنين إلى استمرار أعمال الصيرفة الإلكترونية وإلى جهوزية مكاتب الاستعلام للإجابة على استفسارات زبائن المصارف والمساعدة على تلبية حاجاتهم".

وأكدت "حرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وعلى توفير السيولة اللازمة لهذا الغرض".

وأعلنت الجمعية أن "أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد الأربعاء، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في انتظار عودة الاستقرار إلى البلاد".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين لم يستجيبوا لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة في عدد من المناطق، وأصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة.