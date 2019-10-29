الحريري: المناصب بتروح وبتجي المهم كرامة البلد

غرد الرئيس الحريري عبر حسابه على التويتر تعقيبا على استقالة الحكومة، وأكد أن قرار الاستقال جاء نزولا عند رغبة اللبنانيين وأن المناصب "بتروح وبتجي المهم كرامة البلد".

هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية.

أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب "بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد" و"ما في حدا أكبر من بلدو" #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض — Saad Hariri (@saadhariri) October 29, 2019

وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ"سكاي نيوز عربية" إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

وقام متظاهرون، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق.

ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.