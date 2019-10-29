بالتعاون مع شركات من 6 دول... أرامكو تكشف عن مشروع ضخم بقيمة 11.5 مليار دولار

أعلنت شركة النفط السعودية (أرامكو)، اليوم الثلاثاء، عزمها على إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان، جنوبي المملكة؛ بقيمة 11.5 مليار دولار.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة على "تويتر"، جاء ذلك خلال مشاركة "أرامكو"، في فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض.

خلال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار 2019، أعلنت #أرامكو السعودية عزمها على إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان بقيمة نحو 11.5 مليار دولار pic.twitter.com/DEdUO1BmOt — أرامكو (@Saudi_Aramco) October 29, 2019

وتوقعت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن يكون المشروع المشترك مملوكا بنسبة 46 بالمئة لشركة "إير برودكتس"، و25 بالمئة لشركة "أكوا باور"، و20 بالمئة لـ "أرامكو"، و9 بالمئة لشركة "إير برودكتس قدرة".

كما وقعت الشركة 7 مذكرات تفاهم، خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية، أحمد السعدي، "تهدف أرامكو السعودية إلى تعزيز فرص الاستثمار التجاري، من خلال تطبيق التقنية في جميع أوجه منظومة قطاع خدمات الطاقة في المملكة".

وأشار السعدي إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار خطط المملكة الرامية إلى تطوير المناطق الصناعية، واستحداث الوظائف، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي.

وتمثّل مذكرات التفاهم أوجه جديدة للتعاون مع شركات من 6 دول، هي فرنسا، والنرويج، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل مذكرة تفاهم مع شركة "إير برودكتس قدرة" (أيه بي كيو)، لمناقشة تأسيس شركة مشروع مشترك للغازات الصناعية.

وأخرى مع شركة "آكر آسا" النرويجية بشأن الثورة الصناعية الرابعة في مجال الاستدامة والبيئة الخضراء؛ وشركة "داسو سيستمز" بشأن المواد المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما تشمل مذكرة تفاهم مع شركة "بيكر هيوز" للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وشركة "بي إم تي كو ليمتد"؛ تستثمر بموجبها "بي إم تي" في مرافق تصنيع الوصلات والصمامات في المملكة.

وأيضا مذكرة تفاهم للتعاون بين "أرامكو" ومجموعة "توباسيكس"؛ تستثمر بموجبها المجموعة في مرافق تصنيع وتصفيح الأنابيب باللحام، وخدمات التصفيح في المملكة.

وأخيرا، مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة "بولترون"، تستثمر بموجبها الأخيرة في مرافق تصنيع الأنابيب اللامعدنية المعززة بالألياف الزجاجية في السعودية.