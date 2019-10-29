أول تعليق من وزيرة الداخلية اللبنانية على استقالة الحريري

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية.

وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

استقالة الرئيس #سعد_الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط #بيروت. — Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) October 29, 2019

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية قبل فليل أن رئيس الوزراء سعد الحريري وصل إلى قصر بعبدا، وذلك عقب إعلان الحريري توجهه إلى القصر لقتديم استقالته للرئيس ميشال عون، على خليفة احتجاجات استمرت لمدة 13 يوما، للمطالبة باستقالة الحكومة احتجاجات على السياسات الاقتصادية.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن إن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري "كانت ضرورية، لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي"، بعد هجوم مناصرون لحزب الله وحركة أمل على المعتصمين المحتجين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسط العاصمة بيروت.