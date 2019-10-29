شاهد... مصور سعودي يوثق تطور مكة في 10 أعوام

ويحب المصور الفوتوغرافي السعودي محمد البستاني التقاط صور لتصاميم المباني في شتى الأماكن بالمملكة العربية السعودية.
ومع بدايات تطوير مكة والمنطقة المركزية والحرم المكي، قرر البستاني أن ترافقه عدسة كاميرته في رحلة زمنية، لتوثيق مراحل هذا التطور السريع، خلال 10 أعوام.
كما يسعى المصور السعودي إلى إبراز الأعمال التي أُنجزت خلال مدة قصيرة، مع توثيق المراحل الزمنية للتطور الحضاري والعمراني في مكة.
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. يفصل بين الصورتين 8سنوات . ويظهر فالصورة ازالة بعض المناطق المجاورة لصالح #توسعة_المسجد_الحرام منها #شعب_عامر و #الغزة و اضافة مشروع طريق الدائري الأول . ضمن مشروعي الفوتوغرافي #مكة_خلال_10سنوات . . . . . . . #مكةالمكرمة #مكة_المكرمه #مكة #الحرم #الحرم_المكي #محمد_البستاني #مكه #malbustani #makkah #mecca #makkah_city #makkahalmukarramah
ووفقا لموقع "CNN" بالعربية، قال البستاني إن "تطور هذه الأماكن خلال 10 سنوات يتمتع بـ"أثر عظيم في التنظيم، وتقديم الراحة لسكان وقاصدي مدينة مكة".
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. MAKKAH | مكة المكرمة . كما يظهر فالصورة جزء من التوسعة السعودية الثالثة ( توسعة الملك عبدالله رحمه الله ) - طريق أبي بكر الصديق _رضي الله عنه ( الدائري الأول ) - طريق عمر بن الخطاب _رضي الله عنه ( الدائري الثاني ) - وجبل النور وبعض احياء مكة . . . . . . . #مكةالمكرمة #مكة_المكرمه #مكة #الحرم #الحرم_المكي #محمد_البستاني #malbustani #makkah #mecca #makkah_city #makkahalmukarramah
وأضاف البستاني أن "هناك تحديات كبيرة تواجهه، فبعد إحداث تغيير كبير ببعض المناطق، أصبح صعباً أن يُعاد المشهد لاختلاف الزاوية. ورغم انتظاره سنوات عديدة لالتقاط صورة واحدة، إلا أن النتيجة "ممتعة ومختلفة".
ومحمد البستاني، هو متخصص بالتصوير المعماري، يميل إلى توثيق مدينة مكة من جوانب عديدة، مثل رصد المعتمرين والحجاج، وتوثيق موسمي الحج والعمرة.
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