شاهد... مصور سعودي يوثق تطور مكة في 10 أعوام

رصد مصور سعودي التغير والتطور الذي حدث على مدار 10 سنوات في مدينة مكة بالسعودية سواء من ناحية التطور العمراني أو الحضاري، وهو الوقت الذي لا يلاحظ بعض الأشخاص مروره إلّا عند رؤية صور تعكس هذا الازدهار.

ويحب المصور الفوتوغرافي السعودي محمد البستاني التقاط صور لتصاميم المباني في شتى الأماكن بالمملكة العربية السعودية.

ومع بدايات تطوير مكة والمنطقة المركزية والحرم المكي، قرر البستاني أن ترافقه عدسة كاميرته في رحلة زمنية، لتوثيق مراحل هذا التطور السريع، خلال 10 أعوام.

كما يسعى المصور السعودي إلى إبراز الأعمال التي أُنجزت خلال مدة قصيرة، مع توثيق المراحل الزمنية للتطور الحضاري والعمراني في مكة.

ووفقا لموقع "CNN" بالعربية، قال البستاني إن "تطور هذه الأماكن خلال 10 سنوات يتمتع بـ"أثر عظيم في التنظيم، وتقديم الراحة لسكان وقاصدي مدينة مكة".

وأضاف البستاني أن "هناك تحديات كبيرة تواجهه، فبعد إحداث تغيير كبير ببعض المناطق، أصبح صعباً أن يُعاد المشهد لاختلاف الزاوية. ورغم انتظاره سنوات عديدة لالتقاط صورة واحدة، إلا أن النتيجة "ممتعة ومختلفة".

ومحمد البستاني، هو متخصص بالتصوير المعماري، يميل إلى توثيق مدينة مكة من جوانب عديدة، مثل رصد المعتمرين والحجاج، وتوثيق موسمي الحج والعمرة.