شاهد... مصور سعودي يوثق تطور مكة في 10 أعوام

View this post on Instagram

يفصل بين الصورتين 6 سنوات حيث تظهر في الصورة الأولى احياء #مكة_المكرمة القديمة ( الشامية ، النقا ، الفلق ، الغزة ، شعب عامر ) . . #مكة #mecca #malbustani