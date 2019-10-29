مدير "الخطوط السعودية" يكشف عن الفائدة الكبرى لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

قال غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن الفائدة الكبرى من مؤتمرات كبرى مثل مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، هو أنها تجمع كل رجال الأعمال تحت سقف واحد، وكذلك جنسيات مختلفة من كافة أنحاء العالم.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هناك فائدة أخرى لمثل هذه المؤتمرات، وهي أنها "تخلق شراكات استراتيجية دولية، تخدم الاقتصاد العالمي على نطاق واسع".

وجاءت تصريحات غسان الشبل، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 ، المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار غسان الشبل، وهو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية، أن قوة الحضور في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، يعزز من ثقة الدول المشاركة فيه باقتصاد المنطقة العريية، مؤكدا أن مجرد تواجدهم وحضورهم هو شهادة قوية على ثقتهم في المستقبل.

واختتم غسان الشبل تصريحاته، بالتأكيد على أن التميز الحقيقي وسط بيئة عالمية محفوفة بالتحديات الاقتصادية، والتي قد تختلف صفاتها من دولة للأخرى، هو بتحقيق التفوق فيها.

وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية.

ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

كما يعرض هؤلاء أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها.

وتم إطلاق مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.