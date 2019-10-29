صناعة الأدوية السعودية تنتظر نقلة نوعية بتكنولوجية روسية

كشف ياسر العبيداء رئيس شركة سدير فارما السعودية للصناعات الدوائية أنهم يعتمدون على روسيا لتحقيق ثورة تكنولوجية في هذه الصناعة.

وقال العبيداء في حوار حصري مع "سبوتنيك" إن:

"هذه الصناعة استراتيجية في السعودية لأهمية الأمن الدوائي بالنسبة للمملكة وقد تعاقدنا مع شركة "بايو كاد" الروسية من أجل نقل تكنولوجيا متطورة وحديثة في هذا القطاع وهي صناعة الأدوية الحيوية البيولوجية وبعد زيارتي لمصانع الشركة في روسيا انبهرت بالتطور والتقدم الذي حققته في هذا المجال ونحتاجها بشكل ملح هنا في المملكة كبداية للتعاون السعودي الروسي في هذا القطاع ونحن نضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بهذا الخصوص مع روسيا وستكون جاهزة للتوقيع قريبا".

وأضاف العبيداء: العصر والتطور يتطلب التحول عن المواد الكيميائية في صناعة الأدوية والاستعاضة عنها بالمواد البيولوجية والتي تحتاج لتقنية خاصة غير متوفرة لدينا في العالم العربي بينما هي موجودة في روسيا منذ 15 عاما.

وأكد أن السعودية تجد صعوبة في توفير الأدوية الحيوية والبيولوجية وتوفير اللقاحات وتركيب الأنسولين فنحن نواجه مشكلة حقيقة خاصة مع تزايد عدد مرضى السكري في السعودية ونحن نتطلع أن تساعدنا روسيا بتأمين الأنسولين وتركيبه في المملكة.