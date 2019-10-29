بعد رصد حدث غير عادي… الطيران الإسرائيلي يتحرك في غزة

ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن حدثا غير عادي تم رصده في قطاع غزة.

وأفاد أدرعي بأنه تم رصد طائرة مسيرة تحلق على علو استثنائي فوق قطاع غزة، وتم استدعاء مقاتلات حربية إسرائيلية باتجاهها والتي قامت باعتراضها.

ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي قام باعتراض طائرة مسيرة على ارتفاع 12000 قدم، وبأن هذه الطائرة تمثل مشكلة أمنية لإسرائيل.

#عاجل قبل قليل تم رصد طائرة مسيرة تحلق على علو استثنائي فوق قطاع #غزة. تم استدعاء مقاتلات حربية باتجاهها والتي قامت باعتراضها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 29, 2019

وأوضح الموقع الإلكتروني الإخباري العبري أن سلاح الجو الإسرائيلي لم ولن يسمح بأي نشاط جوي فوق قطاع غزة، في المستقبل.

وأكد الموقع أنه سبق للجيش الإسرائيلي أن أسقط طائرة مسيرة أخرى جنوب قطاع غزة، قبل أسبوعين.

وسبق أن كشفت قناة عبرية، السبت الماضي، النقاب عن نشاط غير عادي في سماء قطاع غزة.

מטוסי קרב של חיל האוויר הוקפצו כדי לבדוק פעילות חריגה שזוהתה במרכז רצועת עזה. לא ניתנו הנחיות מיוחדות לתושבי יישובי עוטף עזה @bokeralmog — חדשות 13 (@newsisrael13) October 26, 2019

وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي حلقت للتحقق من نشاط غير عادي رصد في سماء وسط قطاع غزة.

وأوردت القناة في شريط أخبارها المقتضب، أنه لم يكشف بعد عن هذا النشاط غير العادي الذي يسير في سماء قطاع غزة، وبأنه لم تصدر أي تعليمات أو تحذيرات لسكان المستوطنات المحيطة بالقطاع، والمسماه بـ"غلاف غزة".