أردوغان: تركيا الوحيدة التي ترى الإنسان روابط الأخوة وليس النفط والنفوذ في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "عندما تنظر إلى سوريا فتركيا الدولة الوحيدة التي ترى الإنسان وروابط الأخوة وليس النفط أو النفوذ".

وأضاف أردوغان: "أينما نذهب، أبصارنا تتوجه إلى قلوب الناس فقط، وليس للثروات".

وقال الرئيس التركي: "يكاد لم يعرب أي من القادة الغربيين الذين اتصلوا بنا خلال عملية نبع السلام عن حزنهم لاستشهاد 20 شخصا وإصابة 184 آخرين على يد المنظمة الإرهابية بشكل دنيء"، بحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأصاف أردوغان: "أي دولة أخرى غير تركيا تدعي أن ما يشغلها في المسألة السورية هو حقوق الإنسان وأرواح الأبرياء ومستقبل الشعب فهي كاذبة".

وحول المنطقة الآمنة في سوريا قال الرئيس التركي: "روسيا أبلغت سلطاتنا المعنية بإخراج المنظمات الإرهابية من المنطقة بشكل كامل".

وأضاف أردوغان: "انتهت مهلتي الـ120 والـ150 ساعة التي حددناها مع الجانبين الأمريكي والروسي، وهناك مباحثات سنجريها الاربعاء".