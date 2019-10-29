مركز المصالحة: روسيا نفذت كامل التزاماتها فيما يتعلق بالمذكرة الروسية التركية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسية بسوريا اللواء يوري بورينكوف، أن روسيا نفذت بشكل كامل الالتزامات التي تنص عليها المذكرة الروسية التركية.

موسكو - سبوتنيك. وقال اللواء: " نفذ الجانب الروسي بالكامل التدابير المنصوص عليها في شروط مذكرة التفاهم الروسية التركية المؤرخة 22 أكتوبر 2019".

من جهة ثانية أعلن رئيس المركز عن انسحاب أكثر من ثلاثة آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، وكذلك 68 فصيلة كردية تتكون من 34 ألف شخص من على الخط الفصائل مع القوات المسلحة التركية في سوريا.

وقال اللواء: "اعتبارًا من الساعة 18.00 يوم 29 أكتوبر، تم سحب 68 فصيلة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية بإجمالي عدد يصل إلى 34000 إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية على بعد 30 كم من الخط الفاصل مع القوات المسلحة التركية".

وكانت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعلنت منذ يومين موافقتها على الانسحاب من الشريط الحدودي السوري التركي تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.

ونشر موقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الإنترنت يوم السبت بيانا جاء فيه إعلان قيادة "قسد" موافقتها على إعادة الانتشار في شمال شرق سوريا تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.