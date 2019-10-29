مركز المصالحة: روسيا نفذت كامل التزاماتها فيما يتعلق بالمذكرة الروسية التركية

موسكو - سبوتنيك. وقال اللواء: " نفذ الجانب الروسي بالكامل التدابير المنصوص عليها في شروط مذكرة التفاهم الروسية التركية المؤرخة 22 أكتوبر 2019".
وقال اللواء: "اعتبارًا من الساعة 18.00 يوم 29 أكتوبر، تم سحب 68 فصيلة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية بإجمالي عدد يصل إلى 34000 إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية على بعد 30 كم من الخط الفاصل مع القوات المسلحة التركية".
وكانت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعلنت منذ يومين موافقتها على الانسحاب من الشريط الحدودي السوري التركي تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
ونشر موقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الإنترنت يوم السبت بيانا جاء فيه إعلان قيادة "قسد" موافقتها على إعادة الانتشار في شمال شرق سوريا تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)