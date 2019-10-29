رئيس وزراء عراقي سابق: عدنا إلى نظام صدام حسين في "الإثنين الأسود"

انتقد رئيس الحكومة العراقية المؤقتة السابق إياد علاوي، موقف حكومة بلاده الحالية من الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

ووصف رئيس "المنبر العراقي" الأحداث التي رافقت المظاهرات في محافظة كربلاء بـ"الاثنين الأسود".

وقال علاوي في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنا نتوقع أن السلطة التنفيذية ستخرج علينا بتسمية القناصة وغيرهم من قتلة المتظاهرين السلميين تحت ذريعة الاندساس والتحريض والتخريب".

وأضاف، أن "السلطة التي أعلنت أنها ساهمت بالقضاء على البغدادي لا تستطيع التصرف إزاء هؤلاء المندسين والمخربين وكأنها تعيد أيام نظام صدام عندما تلصق الاتهامات بالأبرياء".

وتابع: "ليعلم ذاك الرهط المرتزق أن يومهم لم يكن أفضل من أيام الطغاة والمتجبرين الذين عاثوا الدمار والخراب لشعب العراق ونشروا ثقافة الموت والهلاك ليهلكوا هم بالنتيجة".

جاء ذلك على خلفية ما تشهده بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وسقط نحو مئة قتيل وقرابة أربعة آلاف مصاب خلال الاحتجاجات.