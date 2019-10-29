الخارجية المصرية: واشنطن دعت لعقد اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الولايات المتحدة قدمت دعوة للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.