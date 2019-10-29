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22:52 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الجيش العراقي

    الجيش العراقي يعلن عن عملية عسكرية قرب الحدود السعودية... (صور)

    © Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
    العالم العربي
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    قتلت الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر/تشرين الأول، ثلاثة انتحاريين من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقلت اثنين آخرين، في عملية إنزال نوعية، في وادي حدودي غربي البلاد، بالمحاذاة مع الحدود السعودية.

    وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن فرقة المشاة السابعة بقيادة قائد الفرقة اللواء مشاة آلي الركن رعد محمود عبد بشر، باشرت، بعملية نوعية في وادي جعال، وسن الذيب، ووادي حوران، غربي الأنبار، غرب البلاد.

    وأوضحت الدفاع، أن القوة المحمولة جواً، خرجت بإمرة قائد الفرقة لغرض البحث، والتفتيش، واشتبكت مع مجموعة إرهابية تستقل دراجتين ناريتين، ونتج عن العملية قتل ٣ إرهابيين، واعتقال عنصرين آخرين كانا يرتدون أحزمة ناسفة.

    وأكملت وزارة الدفاع العراقية "القوة استولت على حزامين ناسفين، وبنادق كلاشنكوف، وبنادق m16، ودراجتين ناريتين، وعادت بدون حادث يذكر".

    الجيش العراقي
    © Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
    الجيش العراقي
    ويقع وادي حوران، في غربي محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، والذي يمتد لمسافة 350 كلم من الحدود العراقية — السعودية.

    وأعلنت الدفاع العراقية، الأحد الماضي، 27 أكتوبر، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أن قوة محمولة جوا بإمرة قائد فرقة المشاة السابعة، تقتل ثلاثة إرهابيين وتأسر اثنين آخرين، كانوا يتنقلون على دراجات غرب بحيرة الثرثار.

    الجدير بالذكر، أن بحيرة الثرثار تقع على بعد 120 كم شمال غربي بغداد بين نهري دجلة والفرات، وضمن منخفض يعتبر من أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق.  

    ونفذت القوات العراقية، أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خمس عمليات إنزال جوية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في المناطق الصحراوية غربي العراق.

    الجيش العراقي
    © Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
    الجيش العراقي

    أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أن قوة محمولة جواً من قيادة عمليات الجزيرة تنفذ عملية بحث، وتفتيش في مناطق شمال بحيرة حديثة، غربي الأنبار، غربي البلاد.

    وعددت الخلية المناطق التي فتشتها القوة، وهي: البوميل، وجتيبة، والشعباني، والخرار، وسنيسلة، وثويلي، والمطجعات.

    وأفادت الخلية، بأن القوة تمكنت من حرق سيارتين لتنظيم "داعش" الإرهابي، شمال بحيرة حديثة.

    وحققت القوات العراقية، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أهدافها في إنزال جوي رابع حتى نهاية الأسبوع الماضي، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، وتدمير بقاياه في ثلث مساحة العراق، غرباً.

    وحينها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، ببيان تلقته "سبوتنيك"، أن قوة من قيادة عمليات الأنبار، قامت بعمليتين إنزال في منطقة الإجلابات، غربي المحافظة، غربي البلاد.

    وأكدت الخلية بأن القوات تمكنت من خلال العمليتين، من تدمير آلية "بوكلاين"، وسيارة نوع "بيك آب" تعود لأحد الإرهابيين. وأضافت خلية الإعلام الأمني أن القوات ألقت القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.

    ونفذت قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الأنبار، والفوج التكتيكي لشرطة المحافظة، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات"، أسفرت عن  وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة أن الوكر الأول يحتوي على أسلحة متوسطة، وخفيفة متنوعة، والوكر الثاني يحتوي على معدات، وتجهيزات، وقد كانت مفخخة حيث تم تدميرها، حسب بيان للخلية. 

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, العراق, داعش
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