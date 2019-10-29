إصابة مدني في تفجير استهدف مقر حزبي جنوبي العراق

أفادت مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك" مساء اليوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول/أكتوبر، بإصابة مواطن بجروح، إثر تفجير استهدف مقر للحزب الشيوعي، في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من مقر الحزب الشيوعي في منطقة التحسينية، وسط مدينة البصرة، جنوبي البلاد، انفجرت، وأسفرت عن إصابة حارس المقر بجروح.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

ونوه المصدر، إلى أن الإنفجار أدى إلى أضرار مادية في مبنى الحزب.

وتعرضت العشرات من المقرات الحزبية في عدة محافظات في جنوب العراق، إلى أعمال عنف، وحرق، مؤخرا، التزامن مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة برحيل الأحزاب.

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.