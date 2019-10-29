الكونغرس يوافق بأغلبية ساحقة على قانون بشأن فرض عقوبات على تركيا بسبب عملية نبع السلام

وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.