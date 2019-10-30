متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مواطن عبر الحدود من إسرائيل إلى الأردن وتم اعتقاله

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مواطنا مدنيا إسرائيليا عبر الحدود من إسرائيل إلى الأردن، قد تم اعتقاله واستجوابه من قبل قوات الأمن الأردنية.

موسكو - سبوتنيك وقال المتحدث في بيان: "مواطن مدني إسرائيلي عبر الحدود مؤخرا من إسرائيل إلى الأردن، وتم اعتقاله واستجوابه من قبل قوات الأمن الأردنية".

هذا وأعلنت وزارة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء الثلاثاء، أن السلطات المعنية ألقت القبض على مواطن اسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.