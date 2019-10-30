فيديو يثير ضجة في السعودية... وتركي آل الشيخ يتدخل

وقال تركي آل الشيخ في تعليق على الفيديو: "عرفتو لما نقول فيه ناس ما تستحي.. هذا نموذج.. وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه".
عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي ... هذا نموذج ... وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه👍 pic.twitter.com/LlhZPEsoWE— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019
وفأجأ موسم الرياض العديد من المراقبين سواء من ناحية التنظيم وبالأخص حجم الإقبال الكبير، في وقت أكدت الهيئة العامة للترفيه أن 6 مناطق فقط افتتحت من أصل 12 منطقة، في أقل من أسبوعين.
#تخيل في #موسم_الرياض؛— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 28, 2019
6 مناطق فقط افتتحت من أصل 12 منطقة، في أقل من أسبوعين صرنا محط أنظار العالم، والحدث الترفيهي الأبرز للسيّاح من كل الدول 😍❤️🔥👏🏼 pic.twitter.com/DM0ffvoXTO
وكان سباق الألوان الذي أقيم، السبت الماضي، إحدى أبرز الفعاليات، إذ وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حققت الفعالية رقما قياسيا بمشاركة 20 ألف شخص، مما جعله "السباق الأكثر مشاركة في الشرق الأوسط".
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