فيديو يثير ضجة في السعودية... وتركي آل الشيخ يتدخل

نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر صفحته على "تويتر"، يظهر فيه قيام شخص بالتهجم وإعاقة مهرج خلال فعاليات "موسم الرياض".

وقال تركي آل الشيخ في تعليق على الفيديو: "عرفتو لما نقول فيه ناس ما تستحي.. هذا نموذج.. وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه".

عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي ... هذا نموذج ... وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه👍 pic.twitter.com/LlhZPEsoWE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

وفأجأ موسم الرياض العديد من المراقبين سواء من ناحية التنظيم وبالأخص حجم الإقبال الكبير، في وقت أكدت الهيئة العامة للترفيه أن 6 مناطق فقط افتتحت من أصل 12 منطقة، في أقل من أسبوعين.

#تخيل في #موسم_الرياض؛

6 مناطق فقط افتتحت من أصل 12 منطقة، في أقل من أسبوعين صرنا محط أنظار العالم، والحدث الترفيهي الأبرز للسيّاح من كل الدول 😍❤️🔥👏🏼 pic.twitter.com/DM0ffvoXTO — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 28, 2019

وكان سباق الألوان الذي أقيم، السبت الماضي، إحدى أبرز الفعاليات، إذ وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حققت الفعالية رقما قياسيا بمشاركة 20 ألف شخص، مما جعله "السباق الأكثر مشاركة في الشرق الأوسط".