"ستكون منصة عالمية"... ولي العهد السعودي يرعى حدثا مهما في الرياض

يرعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تستضيفها عاصمة المملكة الرياض في نهاية مارس/ آذار المقبل.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، "تمثل هذه القمة ملتقى سنويا عالميا لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الجهات والشركات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي".

وأكدت الصحيفة أن القمة التي ستقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض يومي 30 و31 مارس/ آذار 2020، "ستعزز دور المملكة في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال المتقدم، وستناقش موضوعات عدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته وتأثيرها في المجتمع والاقتصاد".

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله الغامدي، خلال مشاركته في "منتدى مستقبل الاستثمار" في نسخته الثالثة لعام 2019، أن "القمة ستكون منصة عالمية لمناقشة هذه التغيرات التقنية الحديثة وفهم الطرق التي يمكننا من خلالها تطويعها بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء".

وأشارت "عكاظ" أن "القمة ستحظى بتمثيل رفيع على أعلى المستويات الرسمية وذلك بمشاركة قادة سياسيين ورؤساء الشركات الرائدة عالميا والشركات التقنية الكبرى والناشئة، إلى جانب الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين".