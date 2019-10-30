السعودية تبشر العالم بـ"القرار التاريخي" المنتظر من ولي العهد

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن "الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف "وسيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا... على وجه التحديد قرار الأمير محمد".

وقال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد في الرياض، اليوم الأربعاء: "القرار التاريخي سيحدث قريبا... لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان تلفزيون "العربية" قال، أمس الثلاثاء، إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيبدأ في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر، أن الشركة النفطية العملاقة "ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، مؤكدة أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إن "أرامكو" تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية، أن "شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد المقبل".

من جهته، قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، إن شركة النفط السعودية أرامكو لم تخاطب الهيئة بشأن طرحها العام الأولي المزمع.

وصرح بستكي للصحفيين، على هامش مؤتمر استثماري في الرياض، أن المؤسسة العامة للاستثمار لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح العام الأولي، مضيفا أنها ستدرس الطرح العام مثل سائر الاستثمارات.