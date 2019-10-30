عضو بتحالف "الفتح": بديل عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء سيكون جاهزا خلال يومين

أعلن النائب عن تحالف "الفتح"، مهدي أمرلي، أن بديل رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي سيحسم خلال اليومين المقبلين.

وقال أمرلي، اليوم الأربعاء، لموقع "بغداد اليوم" إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تيار الفتح هادي العامري سيكون من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد بالعديد من الحلول.

وأشار أمرلي إلى أن حسم اختيار بديل عبد المهدي سيكون خلال اليومين المقبلين.

وأضاف عضو تحالف "الفتح":

نحتاج إلى شخص ناجح وقوي يقود البلد ويخرج من المعوقات، التي تمر بها البلد وبرنامج عمل كامل.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعدد من القوى السياسية قد دعوا رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته من منصبه وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.