المرشد الأعلى في إيران يوجه دعوة عاجلة إلى المتظاهرين في لبنان والعراق

دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، المتظاهرين في لبنان والعراق إلى اتباع الأطر والهيكليات القانونية في بلادهم لتحقيق مطالبهم، محذرا من مخطط لسلب الأمن في بعض بلدان المنطقة.

وقال خامنئي في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة".

وأضاف: "أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية"، مواصلا: "للناس مطالب أيضا وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم. متى ما انهارت الهيكلية القانونيّة يستحيل القيام بأي عمل".

— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) October 30, 2019

وكان مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، أعرب في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عن أمل طهران في أن يعود الهدوء إلى لبنان والعراق، مؤكدا أن بلاده تعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في هذين البلدين.

وقال واعظي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: "نأمل بأن يعود الهدوء إلى لبنان والعراق ونعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في هاذين البلدين".

وأضاف واعظي: "السعودية وأمريكا وإسرائيل امتطوا مطالب الشعب المحقة في هاذين البلدين ويقومون بتوجيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما يريدون، هم يقومون بصرف الأموال على هذه التظاهرات وفي النتيجة هذا الأمر سوف يكون معاكس ومضر لحقوق الشعب اللبناني والعراقي".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

كما يشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.