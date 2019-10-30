إيران توجه اتهاما خطيرا إلى السعودية وأمريكا وإسرائيل بشأن دولتين عربيتين

أعرب مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، عن أمل طهران في أن يعود الهدوء إلى لبنان والعراق، مؤكدا أن بلاده تعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في هذين البلدين.

وقال واعظي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء: "نأمل بأن يعود الهدوء إلى لبنان والعراق ونعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في هاذين البلدين".

وأضاف واعظي: "السعودية وأمريكا وإسرائيل امتطوا مطالب الشعب المحقة في هاذين البلدين ويقومون بتوجيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما يريدون، هم يقومون بصرف الأموال على هذه التظاهرات وفي النتيجة هذا الأمر سوف يكون معاكس ومضر لحقوق الشعب اللبناني والعراقي".

وتابع: "إيران تطالب الحكومات في هذين البلدين بتحقيق مطالب شعوبها وأيضا تطالب المتظاهرين بالمطالبة بحقوقهم بطريقة لا يقع فيها عنف وضحايا".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

كما يشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.