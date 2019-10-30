مدفونة في الأرض...ضبط مستودع أسلحة بعضها أمريكي في ريف دمشق..فيديو

تمكنت الجهات المختصة السورية من ظبط مستودع أسلحة وذخائر متنوعة بعضها أمريكي الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية في القلمون الشرقي بريف دمشق.

وأعلن ضابط ميداني سوري أنه بعد ورود معلومات وبتعاون الأهالي في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، تم تحديد موقع المستودع بشكل دقيق، والحفر لمسافة بين 2 إلى 3 أمتار تم العثور على عدد من قذائف ومدافع الهاون ومجموعة من الذخائر والأسلحة منها أمريكية الصنع، كما نقلت وكالة "سانا".

وتابع الضابط أن المستودع الذي تم ضبطه كان يحتوي على قذائف هاون وذخيرة رشاشات دوشكا وبي كي سي ومدفع بي 10 وأسلحة محلية الصنع منها ومدافع متوسطة مع ذخائرها، إضافة إلى صواريخ راجمة عيار 82 وصواريخ تاو أمريكية الصنع وقذائف "آر بي جي" وقذائف دبابات.

وتواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المناطق المحررة من الإرهاب عمليات تمشيط القرى والبلدات لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينها بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية اليها.