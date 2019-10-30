السفير البريطاني في العراق: المملكة المتحدة قلقة على العراقيين

غرد جون وينكس السفير البريطاني في بغداد على حسابه الشخصي على التويتر، أن المملكة لا تزال قلقة على المتظاهرين العراقيين من العنف المستخدم ضدهم، وأكد على وجوب فتح تحقيقات حول الجرائم الموثقة.

وجاء في التغريدة: "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بالقلق ازاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. أن التقارير التي وردت مؤخرا حول كربلاء مثيرة للقلق. ومن المهم ان تأخد التحقيقات مجراها بشأن جميع الادعاءات الموثوقة ومحاسبة الجناة".

لا تزال المملكة المتحدة تشعر بالقلق ازاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. أن التقارير التي وردت مؤخرا حول كربلاء مثيرة للقلق. ومن المهم ان تأخد التحقيقات مجراها بشأن جميع الادعاءات الموثوقة ومحاسبة الجناة. — Jon Wilks (@JonWilksFCO) October 30, 2019

​جاء ذلك على خلفية ما تشهده المحافظات العراقية، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.