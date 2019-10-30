شركات كازاخستانية تشارك في معرض العلامات التجارية في دبي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص، من 29 إلى 31 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

ويعتبر معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص في الشرق الأوسط (برايم إكسبو) مركزا إقليميا لاجتماعات العمل والمؤتمرات والمعارض السنوية .

ويقدم المعرض لكبار المصدرين والمستوردين والتجار والمصنعين من مختلف دول آسيا وأوروبا فرصًا كبيرة لتوسيع أعمالهم وتطويرها في السوق الواعدة في الشرق الأوسط في قطاع الأغذية والمشروبات والمنتجات سريعة الاستهلاك، ومنتجات الصحة والجمال وهو الموضوع الكامل الذي تم تناوله، مع انطلاق الدورة الافتتاحية للمعرض.

وتشارك خمس شركات من كازاخستان في المعرض، وهي "ليبسينسك أوميني" لمنتجات النحل والعسل، وشركة "أوبتوغراد" و"أبايا" المتخصصة في منتجات اللحوم، و"آيجا واترز" التي ستعرض محفظتها من منتجات المياه المعدنية الطبيعية "توران".

من المتوقع أن يثير جناح الشركات الكازاخستانية اهتمام الشركاء المحتملين من قطاع الفنادق والمطاعم وموزعي البيع بالتجزئة الكبيرة وغيرهم.

وتقوم وزارة التجارة في كازاخستان بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بدعم الأعمال التجارية المحلية في إطار البرنامج الحكومي لتشجيع الصادرات بهدف زيادة حجم الصادرات غير النفطية وزيادة عدد المصدرين.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز وتحسين القدرة التنافسية وإمكانات تصدير المنتجات الكازاخستانية الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء المحتملين من جميع أنحاء العالم.