"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عدد من مجندي الجيش اليمني بمواجهات جنوب تعز

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن عن سقوط عدد من مجندي الجيش اليمني بين قتيل ومصاب بمواجهات مع مسلحي الجماعة جنوب تعز.

وأوضحت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء: "مسلحو الجماعة أحبطوا محاولة تسلل نفذتها قوة من الجيش اليمني باتجاه مواقع للجماعة في جبهة حيفان جنوب تعز (جنوب غربي اليمن)".

وأضافت: "تم تكبيد قوات الجيش قتلى ومصابين خلال المواجهات".

والسبت الماضي: قالت جماعة "أنصار الله" إنها تصدت لعمليات زحف قام بها الجيش اليمني وقوات التحالف، وأن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة العديد من العسكريين اليمنيين والسعوديين في مواجهات على الحدود مع السعودية.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "قوات التحالف والجيش اليمني نفذت زحوفات مكثفة في جبهات الحدود مع السعودية، مسنودة بأكثر من 65 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة".

ابطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنون بفضل الله من التصدي لزحوفات مكثفة في جبهات الحدود تحت غطاء جوي مكثف باكثر من 65 غارة على محافظتي صعدة وحجة وغاره محافظة الحديدة وكلها باءت بالفشل وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون

وفي تعز شن خونة البلد زحفًا مكثفًا ولم يحقق أي تقدم يذكر — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 26, 2019

​وأضاف العميد سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "صدت الجماعة زحوفات التحالف والجيش اليمني، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين بينهم عسكريون سعوديون"، مشيرا إلى إحباط "أنصار الله" هجوما مكثفا للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، مؤكدا عدم تحقيق القوات المهاجمة أي تقدم يذكر.

وقال سريع إن "التحالف العربي قام بشن غارة جوية على محافظة الحديدة غربي اليمن، التي تشهد منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هدنة أممية تتضمن إيقاف الغارات الجوية للتحالف على المحافظة".

وكان مصدر عسكري يمني أفاد لوكالة "سبوتنيك"، الجمعة الماضي، باحتدام المواجهات بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف من جهة، وجماعة "أنصار الله"، من جهة أخرى، في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة قبالة قطاع جيزان، جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.