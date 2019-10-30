أردوغان: سنبدأ تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا في سوريا الجمعة المقبلة بعمق 7 كيلومترات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وروسيا ستبدأن تسيير دوريات عسكرية مشتركة في سوريا، بعمق 7 كيلومترات مبدئيا، بداية من الجمعة المقبلة.

أنطاكيا-سبوتنيك. قال أردوغان، اليوم الأربعاء، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنبدأ بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع روسيا بداية من الجمعة المقبلة، بعمق 7 كيلومترات"، مضيفا: "سنرد على أي هجوم يأتي من خارج المنطقة الآمنة وسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة إذا اقتضت الحاجة".

كما أكد أردوغان أن أنقرة تحتفظ بحق استئناف عملية نبع السلام "في حال لم يخرج الإرهابيين".

هذا وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، وقعا مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه واصفا المفاوضات بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء الوضع المتوتر جدا على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق، الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وبدأت القوات الروسية والتركية بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.