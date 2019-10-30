وزيرة السياحة المصرية ترحب بالمشاركة في مشروعات التنمية السياحية السعودية

رحبت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط بأي مشاركة مع الجانب السعودي في مشروعات التنمية السياحية في البحر الأحمر، نظرا لما تمتلكه مصر من خبرة طويلة في هذا المجال.

وقالت الوزيرة، اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسخته الثالثة، لـ" سبوتنيك " إن مصر لها خبرة طويلة في التنمية السياحية على ساحل البحر الأحمر مثل المناطق السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وسهل حشيش وغيرها من المدن السياحية.

وأشارت الوزير المصرية إلى أنها التقت ورئيس هيئة السياحة السعودية أحمد بن عقيل الخطيب على هامش المنتدى، لافتة إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية، التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ولفتت المشاط إلى أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لإبراز الجهود المبذولة في مجال النهوض بالقطاع السياحي.

وأضافت أن وزارة السياحة المصرية حصلت على العديد من الجوائز كان آخرها جائزة المجلس الدولي للسياحة والسفر، ومن المنتظر أيضا الحصول على جائزة من معرض لندن للسياحة "WTM"، الذي سينعقد نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت الوزيرة المصرية إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير السياحة، الذي تم إطلاقه في نوفمبر العام الماضي، ساهم في تطوير كبير للقطاع، مشيرة إلى أن إيرادات السنة المالية 2018 -2019 شهدت أعلى إيرادات لقطاع السياحة بلغت نحو 12.6 مليار دولار.