اختطاف طبيبة كردية من قبل عناصر متحالفة مع تركيا...فيديو

نشر مغردون على توتير، مقطع فديو يظهر اختطاف عناصر تابعة لقوات متحالفة مع تركيا، فتاة كردية في مدينة رأس العين السورية.

ويظهر في الفيديو أربعة أشخاص في سيارة، يضعون فتاة مصابة بيدها بين شابين في المقعد الخلفي، ويقول قائد السيارة إن ما يسمى "وحدة من الجيش الوطني التابع للفيلق الثاني في السلطان مراد تقوم بأسر أحد عناصر (البي كي كي) من النساء"، على محور رأس العين طريق الحسكة قرية معر نوح.

A Doctor working with the Kurdish Red Crescent, Dr Makbule was kidnapped by Turkey backed Jihadists who have been responsible for executions, torture and rape. They filmed this of her in the back of their car. pic.twitter.com/Rl4hYLClwu — Turkey Untold (@TurkeyUntold) October 30, 2019

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وبحسب المغردين، فإن الفتاة المختطفة طبيبة تعمل في "الهلال الأحمر الكردي" تدعى (الدكتورة ماكبولي)، وتم إسعافها إلى المستشفى، كما قال الشخص المتحدث في الفيديو.

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية العسكرية شمال شرقي سوريا، والتي تشارك فيها عناصر متحالفة مع تركيا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 .