محلل سياسي: العراق لا يحتاج لتغيير رئيس الوزراء بقدر تغيير الدستور ونظام المحاصصة

قال المحلل السياسي العراقي، صفاء الأعسم، إن كتلتي زعيمي التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري هما الأهم في العراق، لذلك هما مؤثران في الدعوة لتغيير رئيس الحكومة والبحث عن بديل متفق عليه من الجميع وللتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلد.

وأشار المحلل السياسي العراقي في حديث لــ"راديو سبوتنيك"، إلى أن العراق "لا يحتاج لتغيير رئيس الوزراء بقدر التغيير في فقرات الدستور وإصلاحه وهذا الموضوع ليس سهلا في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "المحاصصة لا بد أن تتغيير بشكل جذري لخدمة المواطن العراقي والكتلتان قادرتان على التغيير وتقديم البديل".

وأضاف الأعسم أنه "كانت هناك مطالب كثيرة للمواطن العراقي ولم تلب لذلك لم يستطع رئيس الحكومة التصرف بشكل حقيقي للنظر في هذه المطالب مع وجود مظاهرات مستمرة تطالب بتغيير سياسة الحكومة نتيجة للبطالة والتردي في كافة الخدمات، ما أجبر الكتلتين الكبيرتين على التواصل مع الجماهير ومحاولة تغيير الحكومة نظرا لما لهما من ثقل وأعضاء كتيرون في البرلمان".

وأكد الأعسم أنه في حالة وجود تعاون بين الكتل يمكن الوصول إلى حل لتحقيق مصالح الشعب وإنقاذ البلد وإعادة الوضع لما كان عليه قبل وجود الحكومة الحالية.