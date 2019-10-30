بالصور... ممثلة الأمم المتحدة تصل إلى ساحة التحرير العراقية مستقلة الـ"تك تك"

التقت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، بالمتظاهرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

ووصلت بلاسخارت إلى ساحة التحرير مستقلة الـ"تك تك"، حيث التقت بالمتظاهرين هناك، ودعت إلى "إجراء حوار وطني لتحديد استجابات فورية وفعالة للخروج من حلقة العنف المفرغة، وتحقيق الوحدة في وجه مخاطر الانقسام والتقاعس بالوقوف صفا واحدا".

ممثلة الامم المتحدة تصل الى ساحة التحرير pic.twitter.com/Sn16DQ54fl — ALI KHALAF (@alikhalafbs) October 30, 2019

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وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.