محمد بن راشد آل مكتوم يدعو الإماراتيين لرفع علم الإمارات

وجاء في التغريدة: "الإخوة والأخوات.. يحتفل شعب الامارات في ٣ نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته ..نحتفل بعلم دولة الامارات ... أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة ١١ صباحا في ذلك اليوم .. نرفعه معا تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الامارات العربية المتحدة".
الإخوة والأخوات..يحتفل شعب الامارات في ٣ نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته..نحتفل بعلم دولة الامارات ... أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة ١١ صباحا في ذلك اليوم .. نرفعه معا تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الامارات العربية المتحدة pic.twitter.com/2EBtCiBFg3— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 30, 2019
تجري أحداث اليوم الوطني في جميع أنحاء البلاد كل عام، ومعظم المواطنين يكونون في إجازة لمدة أربعة أيام متتالية، وتضاء السماء بعروض من الألعاب النارية والرقص وعروض السيارات الشائعة، كما يتم إنشاء قرى للتراث في جميع أنحاء البلاد ليتذكروا الطرق التقليدية خلال ذلك الوقت، كما تقام الحفلات والمسيرات والمعارض واحتفاليات في كل ركن من أركان الدولة.
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