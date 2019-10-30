عادل العتيق: "مبادرة مستقبل الاستثمار" أحد أكبر 3 مؤتمرات عالميا

صرح عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق السعودية، بأن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، هو أحد أكبر ثلاث مؤتمرات على مستوى العالم.

وأوضح العتيق في سياق حديثه لـ"سبوتنيك"، بأن ما يميز مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن من يحضره متخصصين من كافة القطاعات سواء حكومات أو مستثمرين، وهو فرصة ممتازة جدا للالتقاء بمستثمرين ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم لزيادة مساعدة السعودية في تحقيق أهدافها لرؤية 2030.

وأجاب العتيق عن سؤال حول مسؤولية صندوق الصناديق، الذي يترأسه، وإلى أي جهة يتبع هذا الصندوق، وقال إنه شركة استثمارية تم إنشاؤها مؤخرا، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أنها تركز على الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة، بهدف تطوير إدارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

واختتم العتيق حديثه بالتطرق إلى أبرز المشاريع وأبرز جهات الاستثمار بالنسبة لشركته، قائلا: "نحن نستثمر مع صناديق سعودية بشكل أساسي، لكن أيضا نستثمر مع صناديق إقليمية وعالمية، نستثمر في جميع القطاعات وصناديق رأس المال الجرئ، ونستثمر في الشركات الناشئة والشركات الأكبر حجما".