عادل العتيق: "مبادرة مستقبل الاستثمار" أحد أكبر 3 مؤتمرات عالميا

وأوضح العتيق في سياق حديثه لـ"سبوتنيك"، بأن ما يميز مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن من يحضره متخصصين من كافة القطاعات سواء حكومات أو مستثمرين، وهو فرصة ممتازة جدا للالتقاء بمستثمرين ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم لزيادة مساعدة السعودية في تحقيق أهدافها لرؤية 2030.
وحول معلوماته عن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في المؤتمر، قال العتيق إنه "تم يوم أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقات كثيرة في قطاعات الطاقة والاستثمار، كما تم الإعلان عن جلب عدة استثمارات للسعودية.© Sputnik . Hend El-Dawy
وأجاب العتيق عن سؤال حول مسؤولية صندوق الصناديق، الذي يترأسه، وإلى أي جهة يتبع هذا الصندوق، وقال إنه شركة استثمارية تم إنشاؤها مؤخرا، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أنها تركز على الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة، بهدف تطوير إدارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
واختتم العتيق حديثه بالتطرق إلى أبرز المشاريع وأبرز جهات الاستثمار بالنسبة لشركته، قائلا: "نحن نستثمر مع صناديق سعودية بشكل أساسي، لكن أيضا نستثمر مع صناديق إقليمية وعالمية، نستثمر في جميع القطاعات وصناديق رأس المال الجرئ، ونستثمر في الشركات الناشئة والشركات الأكبر حجما".
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