رئيس المركز العربي للحوار: استقالة الحريري تهدئ الشارع اللبناني وتكرار المحاصصة سيؤدي إلى الغضب

قال رئيس المركز العربي للحوار والدراسات، عباس الجوهري، إن "استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد تساهم في تهدئة الشارع الذي انفجر غضبا في وجه هذه السلطة بكل أطيافها".

ودعا الجوهري المتظاهرين إلى "البقاء في الشارع لمراقبة الخطوات العملية التي أرادها الشارع من بعد الاستقالة وهي الذهاب إلى حكومة تكنوقراط لا مكان فيها لهذه الطبقة السياسية التي لا يوجد بها ثقة عند الناس". وأشار رئيس مركز الحوار العربي في حديث مع "راديو سبوتنيك" إلى أن "السيناريو المرتقب يتمثل في إجراء مشاورات لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة التي سئم منها اللبنانيون".

وأوضح الجوهري أن "مجلس النواب ما زال قادرا على اتخاذ القرارات ولكن بإصغاء للشارع وإلا سيكون انتفاض على كل الطاقم النيابي والمجلس".

ولفت الجوهري إلى أن "الشارع يريد وزراء تكنوقراط يأتون لخدمة الإدارة العامة في لبنان وتستطيع الأحزاب أن تحاسبهم أو تشارك في الحكم من خلال المجلس النيابي". ونبه على أن "هذه الأجراءات مقدمة لانفراج الوضع في لبنان وإلا سوف يضغط الشارع أكثر لسقوط حتى المجلس النيابي".